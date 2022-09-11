Ніч суцільних тривог: у Миколаєві двічі пролунали вибухи

Вересень, 11 в 6:02

Уночі 11 вересня в Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.

Про гучні звуки з місця події повідомляли очевидці.

Вибухи в обласному центрі пролунали близько пів на третю ночі, а за півтори години повторились знову.

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Офіційних коментарів з приводу нічних атак поки не надходило.

До слова, сирени в Миколаївській області не вщухають усю ніч.

На ранок в регіоні була оголошена вже п’ята повітряна тривога з початку доби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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