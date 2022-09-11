Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ніч суцільних тривог: у Миколаєві двічі пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 11 вересня в Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.

Про гучні звуки з місця події повідомляли очевидці.

Вибухи в обласному центрі пролунали близько пів на третю ночі, а за півтори години повторились знову.

Зараз дивляться

Офіційних коментарів з приводу нічних атак поки не надходило.

До слова, сирени в Миколаївській області не вщухають усю ніч.

На ранок в регіоні була оголошена вже п’ята повітряна тривога з початку доби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка