Ніч суцільних тривог: у Миколаєві двічі пролунали вибухи
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Уночі 11 вересня в Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.
Про гучні звуки з місця події повідомляли очевидці.
Вибухи в обласному центрі пролунали близько пів на третю ночі, а за півтори години повторились знову.
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Офіційних коментарів з приводу нічних атак поки не надходило.
До слова, сирени в Миколаївській області не вщухають усю ніч.
На ранок в регіоні була оголошена вже п’ята повітряна тривога з початку доби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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