Сентябрь, 11 в 8:04

Российские захватчики планируют провести так называемую мобилизацию на временно захваченных территориях.

Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, оккупанты уже запретили мужчинам покидать населенные пункты.

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Таким образом армия РФ планирует пополнять свои ряды из-за значительных потерь на фронте.

По состоянию на 11 сентября в оккупированных населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей российские военные усилили административно-полицейский режим.

Кроме запрета на въезд и выезд, в городах, селах и поселках введен комендантский час.

В Херсоне российские захватчики обыскали жилища людей в микрорайоне Восточный, откуда виден Антоновский мост.

Жителям Каховки и Казацкого военные РФ пригрозили, что будут открывать огонь на поражение, если те будут приближаться к переправам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР