Росія хоче провести “мобілізацію” на окупованих територіях – Генштаб

Вересень, 11 в 8:04

Російські загарбники планують провести так звану мобілізацію на тимчасово захоплених територіях.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, окупанти вже заборонили чоловікам залишати населені пункти.

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Таким чином армія РФ планує поповнювати свої лави через значні втрати на фронті.

Станом на 11 вересня в окупованих населених пунктах Харківської та Херсонської областей російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим.

Крім заборони на в’їзд та виїзд, у містах, селах та селищах запроваджено комендантську годину.

У Херсоні російські загарбники обшукали житла людей у мікрорайоні Східний, звідки видно Антонівський міст.

Жителям Каховки та Козацького військові РФ пригрозили, що відкриватимуть вогонь на ураження, якщо ті наближатимуться до переправ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР