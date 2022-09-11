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Факты / Україна

Что-то пошло не так: из Донецка сбежал Денис Пушилин

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Пушилін

Главарь террористического квазиобразования “ДНР” Денис Пушилин исчез, и его местонахождение сейчас не известно.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен быть в Мариуполе на концерте на костях. Затем вместе с Иващенко (гауляйтер Мариуполя, – Ред.) ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. Где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается, – отметил он.

Андрющенко отметил, что коллаборант Константин Иващенко, которого россияне назначили “руководителем” оккупационной администрации Мариуполя, “тоже наточил лыжи в сторону Новоазовска”.

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– Но его охрана прозрачно намекнула, что в Новоазовск при нынешних условиях он поедет только в гробу. Мариупольцы, Константина пару дней не увидите, — пишет Андрющенко.

Накануне 24 канал сообщал со ссылкой на собственный источник в разведке, что Пушилин покинул оккупированный Донецк и, вероятно, скрывается где-нибудь в России.

Напомним, в конце августа ВСУ перешли в контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях.

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Источник: Петр Андющенко

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