Щось пішло не так: з Донецька втік Денис Пушилін

Вересень, 11 в 16:12

Ватажок терористичного квазіутворення “ДНР” Денис Пушилін зник, і його місцеперебування наразі невідоме.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

— Наші джерела підтверджують, що місцеперебування Пушиліна не відоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з Іващенком (гауляйтер Маріуполя, – Ред.) їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. Де Пушилін, не знає ніхто. Як цікаво складається, — зазначив він.

Андрющенко зазначив, що колаборант Костянтин Іващенко, якого росіяни призначили “очільником” окупаційної адміністрації Маріуполя, “теж нагострив лижі в бік Новоазовська”.

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— Але його охорона прозоро натякнула, що в Новоазовськ за теперішніх умов він поїде лише в труні. То, маріупольці, Костянтина кілька днів не побачите, – пише Андрющенко.

Напередодні 24 канал повідомляв з посиланням на власне джерело у розвідці, що Пушилін залишив окупований Донецьк і, ймовірно, переховується десь у Росії.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині.

Джерело: Петро Андющенко