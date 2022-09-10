Сентябрь, 10 в 20:06

В субботу, 10 сентября, появилась информация, что Вооруженные силы Украины зашли на территорию Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке. Официального подтверждения пока нет.

Отметим, что украинские защитники продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Харьковской области и на юге.

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Ранее стало известно, что ВСУ подошли к окрестностям Лисичанска, а в Кременной партизаны подняли украинский флаг.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне убегают из всех оккупированных городов. Бегство армии РФ можно наблюдать на многочисленных фото- и видеоматериалах из соцсетей.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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