ВСУ зашли в Донецкий аэропорт — СМИ
В субботу, 10 сентября, появилась информация, что Вооруженные силы Украины зашли на территорию Донецкого аэропорта.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке. Официального подтверждения пока нет.
Отметим, что украинские защитники продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Харьковской области и на юге.
Ранее стало известно, что ВСУ подошли к окрестностям Лисичанска, а в Кременной партизаны подняли украинский флаг.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне убегают из всех оккупированных городов. Бегство армии РФ можно наблюдать на многочисленных фото- и видеоматериалах из соцсетей.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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