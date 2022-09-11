“Поздравили” с днем города: РФ ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые
В половине второго ночи 11 сентября в Днепре раздался взрыв.
Громкий звук, который услышали местные жители, даже немного опередил сирены, которые возвестили людей об угрозе обстрелов.
Обновлено в 07.36. Городской глава Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты ударили ракетой по центру Днепра.
Таким образом, предполагает мэр областного центра, армия РФ решила “поздравить” людей с днем города.
– Куда стреляли и с какой целью – непонятно. Исключительно террор и устрашение, – отметил Борис Филатов.
По предварительной информации, погибших нет, но есть раненые.
Масштаб разрушений уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Борис Филатов