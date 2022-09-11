Сентябрь, 11 в 7:36

В половине второго ночи 11 сентября в Днепре раздался взрыв.

Громкий звук, который услышали местные жители, даже немного опередил сирены, которые возвестили людей об угрозе обстрелов.

Обновлено в 07.36. Городской глава Борис Филатов сообщил, что российские оккупанты ударили ракетой по центру Днепра.

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Таким образом, предполагает мэр областного центра, армия РФ решила “поздравить” людей с днем ​​города.

– Куда стреляли и с какой целью – непонятно. Исключительно террор и устрашение, – отметил Борис Филатов.

По предварительной информации, погибших нет, но есть раненые.

Масштаб разрушений уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Борис Филатов