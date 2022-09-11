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Факти / Україна

У Дніпрі раніше сирени пролунав вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Дніпрі раніше сирени пролунав вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 11 вересня в Дніпрі пролунав вибух.

Гучний звук, що почули місцеві жителі, навіть трохи випередив сирени, що сповістили людей про загрозу обстрілів.

Сталось це о пів на другу ночі.

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Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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