У Дніпрі раніше сирени пролунав вибух

Вересень, 11 в 6:26

Уночі 11 вересня в Дніпрі пролунав вибух.

Гучний звук, що почули місцеві жителі, навіть трохи випередив сирени, що сповістили людей про загрозу обстрілів.

Сталось це о пів на другу ночі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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