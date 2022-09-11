У Дніпрі раніше сирени пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
Уночі 11 вересня в Дніпрі пролунав вибух.
Гучний звук, що почули місцеві жителі, навіть трохи випередив сирени, що сповістили людей про загрозу обстрілів.
Сталось це о пів на другу ночі.
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