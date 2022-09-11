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Факты / Україна

Обломки упали на дом: в Черкасской области сработала ПВО

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обломки упали на дом: в Черкасской области сработала ПВО

Утром 11 сентября в Уманском районе Черкасской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Обломки сбитого объекта повредили частное домовладение.

– К счастью, люди не пострадали, – сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Руководитель области подчеркивает: несмотря на то, что есть основания радоваться успехам Вооруженных сил Украины, не стоит забывать о безопасности в тот момент, когда об этом предупреждают военные.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Воздушное командование Центр

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