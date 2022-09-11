Обломки упали на дом: в Черкасской области сработала ПВО
Утром 11 сентября в Уманском районе Черкасской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.
Обломки сбитого объекта повредили частное домовладение.
– К счастью, люди не пострадали, – сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Руководитель области подчеркивает: несмотря на то, что есть основания радоваться успехам Вооруженных сил Украины, не стоит забывать о безопасности в тот момент, когда об этом предупреждают военные.
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Источник: Игорь Табурец