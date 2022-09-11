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Факти / Україна

Уламки впали на будинок: на Черкащині спрацювала ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уламки впали на будинок: на Черкащині спрацювала ППО

Уранці 11 вересня в Уманському районі Черкаської області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Уламки збитого об’єкта пошкодили приватне домоволодіння.

– На щастя, люди не постраждали, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Керівник області наголошує: попри те, що є підстави радіти успіхам Збройних сил України, не варто забувати про безпеку в ті миті, коли про це попереджають військові.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Повітряне командування Центр

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