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Факты / Україна

Они уже трассу отрубают на Купянск: оккупант паникует из-за контрнаступления ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Военный РФ, находясь в Харьковской области, рассказывает об удачном наступлении ВСУ, реальном отношении командования к солдатам и отсутствии морального духа.

— Они уже трассу отрубают на Купянск. А если ее обрежут, то это все, п*зда. Не БК, не топлива, — говорит оккупант.

На что второй российский военный заверяет, что РФ подтянет силы. Однако захватчик, похоже, не верит в это.

— Ну, такие силы отсюда вывезли, еб*ть, и оставили, нах*й, я тебе говорю, просто с гулькин х*й. Вот вообще разочаровался в этой х*йне, п*зда как нах*й, — рассказывает он.

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Также в разговоре отмечают, что наступление ВСУ было неожиданностью для армии РФ.

— Они говорят вышли внезапно, никто даже, нах*й ниче не понял. Просто просрали наступление, — сообщает враг.

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Источник: ГУР
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