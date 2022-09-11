Вони вже трасу відрубують на Куп’янськ: окупант панікує через контрнаступ ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий РФ, знаходячись в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ, реальне відношення командування до солдатів та відсутність морального духу.
– Вони вже трасу відрубують на Куп’янськ. А якщо її обріжуть, то це все, п*зда. Не БК, не палива, – каже окупант.
На що другий російський військовий запевняє, що РФ підтягне сили. Проте загарбник, схоже, не вірить у це.
– Ну, такі сили звідси вивезли, єб*ть, і залишили, нах*й, я тобі кажу, просто з гулькін х*й. Ось взагалі розчарувався в цій х*йні, п*зда як нах*й, – розповідає він.
Також у розмові окупант зазначає, що наступ ЗСУ був несподіванкою для армії РФ.
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– Вони кажуть вийшли раптово, ніхто навіть, нах*й нічого не зрозумів. Просто просрали наступ, – повідомляє ворог.