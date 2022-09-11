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Факты / Україна

Как Россия будет реагировать на успехи ВСУ во время контрнаступления – три сценария

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Как Россия будет реагировать на успехи ВСУ во время контрнаступления – три сценария
Фото: Генштаб ВСУ

Группировка российских военных терпит потери на многих участках фронта на Востоке Украины. Теперь оккупанты попробуют отомстить за успехи ВСУ, поэтому могут усилить ракетные удары и использовать свою главную угрозу.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, не нужно впадать в эйфорию из-за успеха контрнаступления ВСУ, ведь война еще не закончилась, а РФ точно попытается ответить.

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Первое, к чему может прибегнуть Россия — это отрицание успеха ВСУ и заявления, что отступление с Харьковщины — это “тактический маневр”, “хитрый ход”, а они готовят в других точках ударные группировки. Кроме того, оккупанты могут усилить ракетные обстрелы Украины.

— В это время остатки войск, которые хотя бы на что-то способны на Востоке и Юге, они переведут в глухую эшелонированную оборону. Это если им вообще это получится сделать, потому что может не получиться. Также они попытаются насобирать хоть какие-то резервы в России, чтобы дальше перекидывать их, – говорит Мусиенко.

Второй вариант несколько перекликается с первым. РФ тоже усилит ракетные обстрелы и попытаются собрать резервы. Кроме того, у президента страны-агрессора Владимира Путина может “включиться” риторика относительно тактических ядерных ударов.

Также Россия может признать реальную ситуацию и принять решение об отступлении. Но РФ настолько упряма в своем идиотизме, что это практически невозможный вариант.

– Путина атакуют с двух сторон. Первые – “ястребы”, которые требуют более активных и больших действий по войне, а он не может их продемонстрировать. Второе – его атакует так называемое “либеральное крыло”. Недавно было решение петербургских муниципальных депутатов одного из округов, предлагающих обвинить Путина в госизмене. Похожее решение было и в Москве, – подчеркнул Мусиенко.

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Источник: 24 канал
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