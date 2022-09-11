Из-за контрнаступления РФ отложила “референдумы” и отозвала политтехнологов из двух областей

Сентябрь, 11 в 18:17

Российские власти отложили проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Там отметили, что “референдумы” отложены на “неопределенный срок”.

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По данным источников, кремлевские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, вернулись в Россию.

— ******* (поспешно уехали, — Ред.) все. Пришел приказ ехать домой, — рассказали они.

Единственной причиной побега там назвали успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

В то же время, собеседники Медузы отмечают, что российские политтехнологи, которые готовили “референдум” на Херсонщине, пока еще остаются в регионе.

На данный момент ВС Украины продолжают свое успешное контрнаступление. В частности, как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВСУ в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.