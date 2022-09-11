Из-за контрнаступления РФ отложила “референдумы” и отозвала политтехнологов из двух областей
Российские власти отложили проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Там отметили, что “референдумы” отложены на “неопределенный срок”.
По данным источников, кремлевские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, вернулись в Россию.
— ******* (поспешно уехали, — Ред.) все. Пришел приказ ехать домой, — рассказали они.
Единственной причиной побега там назвали успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.
В то же время, собеседники Медузы отмечают, что российские политтехнологи, которые готовили “референдум” на Херсонщине, пока еще остаются в регионе.
На данный момент ВС Украины продолжают свое успешное контрнаступление. В частности, как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВСУ в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.