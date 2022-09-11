Як Росія реагуватиме на успіхи ЗСУ під час контрнаступу – три сценарії

Вересень, 11 в 18:48

Угруповання російських військових зазнає втрат на багатьох ділянках фронту на Сході України. Тепер окупантри спробують помститися за успіхи ЗСУ, тож можуть посилити ракетні удари та використати свою найгрізнішу погрозу.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, не потрібно впадати в ейфорію через успіх контрнаступу ЗСУ, адже війна ще не закінчилася, і РФ точно спробує відповісти.

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Перше до чого може вдатися Росія – це заперечення успіху ЗСУ та заяви на кшталт того, що відступ з Харківщини – це “тактичний маневр”, “хитрий хід”, а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, окупанти однозначно посилять ракетні обстріли території України.

– В цей час залишки військ, які хоча б на щось спроможні на Сході та Півдні, вони переведуть в глуху ешелоновану оборону. Це, якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийти. Також вони спробують нашкребти хоча б якісь резерви в росії, щоб далі перекидати їх, – каже Мусієнко.

Другий варіант дещо перегукується з першим. РФ теж посилить ракетні обстріли та спробують назбирати резерви. Крім того, у президента країни-агресора Володимира Путіна може “увімкнутися” риторика щодо тактичних ядерних ударів.

Також Росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ. Але РФ настільки вперта у своєму ідіотизмі, що це практично неможливий варіант.