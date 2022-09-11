Запорожская АЭС полностью остановлена — Энергоатом
Работа захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции полностью остановлена.
Об этом сообщили на официальном канале НАЭК Энергоатом.
Ночью 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
В Энергоатоме объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
– 10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевод его в наиболее безопасное состояние – холодный останов, — отметили они.
В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.
НАЭК Энергоатом предпринимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.
– Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить российские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС, – отметили в сообщении.
Напомним, что недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС и созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
Фото: Энергоатом