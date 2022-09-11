Сентябрь, 11 в 9:15

Работа захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции полностью остановлена.

Об этом сообщили на официальном канале НАЭК Энергоатом.

Ночью 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

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В Энергоатоме объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

– 10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевод его в наиболее безопасное состояние – холодный останов, — отметили они.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

НАЭК Энергоатом предпринимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.

– Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить российские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС, – отметили в сообщении.

Напомним, что недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС и созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

Фото: Энергоатом