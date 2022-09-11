Вересень, 11 в 9:15

Роботу захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції повністю зупинено.

Про це повідомили на офіційному каналі НАЕК Енергоатом.

Вночі 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

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В Енергоатомі пояснили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

– 10 вересня ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин, – зазначили вони.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК Енергоатом здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

– Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити російські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС, – наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

Фото: Енергоатом