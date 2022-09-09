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Факты / Україна

Это должно быть остановлено: Гросси призвал согласовать для ЗАЭС зону ядерной безопасности и защиты

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа Запорожской АЭС не должна находится под постоянной угрозой из-за обстрелов.

— Обстрел привел к полному отключению электричества в Энергодаре и поставил под угрозу безопасную работу близлежащей Запорожской АЭС. Это должно быть остановлено, нужно немедленно согласовать зону ядерной безопасности и защиты (NSSPZ). АЭС никогда не может быть пешкой в ​​войне, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что появился проект резолюции МАГАТЭ, которая должна быть представлена на следующей неделе перед встречей Совета наблюдателей ООН по ядерной безопасности.

Он призывает Россию “немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС, а также остальных ядерных объектах в Украине, чтобы компетентные органы могли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами на территории Украины в рамках ее международно признанных границ”.

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