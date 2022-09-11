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Факты / Україна

ВСУ уничтожили 3 склада РФ и критически поразили переправу возле Новой Каховки

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили вражеские склады боеприпасов и нанесли удар по паромной переправе на Юге Украины.

11 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию трех складов РФ в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Тем временем паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена. Возможности для ее дальнейшего использования нет.

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Накануне Вооруженные силы Украины атаковали районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также склады боеприпасов в Херсоне и вокруг него.

Украинская авиация 10 сентября нанесла 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач.

Согласно подтвержденным данным, накануне ВСУ на Юге Украины ликвидировали:

  • 80 российских оккупантов,
  • восемь танков,
  • 17 единиц автомобильной бронетехники,
  • одну гаубицу Мста-Б,
  • один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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