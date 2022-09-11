ВСУ уничтожили 3 склада РФ и критически поразили переправу возле Новой Каховки
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили вражеские склады боеприпасов и нанесли удар по паромной переправе на Юге Украины.
11 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию трех складов РФ в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.
Тем временем паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена. Возможности для ее дальнейшего использования нет.
Накануне Вооруженные силы Украины атаковали районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также склады боеприпасов в Херсоне и вокруг него.
Украинская авиация 10 сентября нанесла 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач.
Согласно подтвержденным данным, накануне ВСУ на Юге Украины ликвидировали:
- 80 российских оккупантов,
- восемь танков,
- 17 единиц автомобильной бронетехники,
- одну гаубицу Мста-Б,
- один беспилотник типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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