Сентябрь, 11 в 7:02

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили вражеские склады боеприпасов и нанесли удар по паромной переправе на Юге Украины.

11 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили ликвидацию трех складов РФ в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Тем временем паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена. Возможности для ее дальнейшего использования нет.

Сейчас смотрят

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также склады боеприпасов в Херсоне и вокруг него.

Украинская авиация 10 сентября нанесла 10 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач.

Согласно подтвержденным данным, накануне ВСУ на Юге Украины ликвидировали:

80 российских оккупантов,

восемь танков,

17 единиц автомобильной бронетехники,

одну гаубицу Мста-Б,

один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.