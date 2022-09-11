ЗСУ знищили 3 склади РФ та критично уразили переправу біля Нової Каховки
Українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України.
11 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію трьох складів РФ у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.
Тим часом поромна переправа в районі Нової Каховки критично уражена. Можливості для її подальшого використання немає.
Загалом напередодні Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки й Придніпровського, а також склади боєприпасів у Херсоні та довкола нього.
Українська авіація 10 вересня завдала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.
Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:
- 80 російських окупантів,
- вісім танків,
- 17 одиниць автомобільної бронетехніки,
- одну гаубицю Мста-Б,
- один безпілотник типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.
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