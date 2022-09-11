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Факти / Україна

ЗСУ знищили 3 склади РФ та критично уразили переправу біля Нової Каховки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України.

11 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію трьох складів РФ у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

Тим часом поромна переправа в районі Нової Каховки критично уражена. Можливості для її подальшого використання немає.

Зараз дивляться

Загалом напередодні Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки й Придніпровського, а також склади боєприпасів у Херсоні та довкола нього.

Українська авіація 10 вересня завдала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:

  • 80 російських окупантів,
  • вісім танків,
  • 17 одиниць автомобільної бронетехніки,
  • одну гаубицю Мста-Б,
  • один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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