ЗСУ знищили 3 склади РФ та критично уразили переправу біля Нової Каховки

Вересень, 11 в 7:02

Українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України.

11 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію трьох складів РФ у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

Тим часом поромна переправа в районі Нової Каховки критично уражена. Можливості для її подальшого використання немає.

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Загалом напередодні Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки й Придніпровського, а також склади боєприпасів у Херсоні та довкола нього.

Українська авіація 10 вересня завдала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:

80 російських окупантів,

вісім танків,

17 одиниць автомобільної бронетехніки,

одну гаубицю Мста-Б,

один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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