План Путина провалился, война должна закончиться его капитуляцией – глава МИД Литвы

Сентябрь, 12 в 0:38

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал на своей странице в Twitter, что с Россией не стоит вести переговоры, а война должна закончиться капитуляцией президента РФ Владимира Путина.

— План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился. Он не может вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией, — заявляет Ландсбергис.

Кроме того, он призвал к ускоренной интеграции Украины в НАТО и ЕС.

— Больше никаких жалоб. Никаких колебаний. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Пора выразить нашу глубокую благодарность, — добавил он.