Тогда РФ сама уйдет из Крыма: Подоляк назвал переломный момент в войне

Сентябрь, 11 в 21:45

Переломный момент в войне произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк — тогда россияне сами уйдут из Крыма.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым — ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся, — сказал советник главы ОП.

Подоляк также считает важным и Луганское направление.

Сейчас смотрят

— Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск — из Крыма все уходят, — сказал он.

По его мнению, мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.