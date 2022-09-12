Тогда РФ сама уйдет из Крыма: Подоляк назвал переломный момент в войне
Переломный момент в войне произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк — тогда россияне сами уйдут из Крыма.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым — ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся, — сказал советник главы ОП.
Подоляк также считает важным и Луганское направление.
— Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск — из Крыма все уходят, — сказал он.
По его мнению, мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.
— Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в РФ, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России, — сказал Подоляк.