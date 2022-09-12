Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Тогда РФ сама уйдет из Крыма: Подоляк назвал переломный момент в войне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Переломный момент в войне произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк — тогда россияне сами уйдут из Крыма.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым — ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся, — сказал советник главы ОП.

Подоляк также считает важным и Луганское направление.

Сейчас смотрят

— Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск — из Крыма все уходят, — сказал он.

По его мнению, мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.

— Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в РФ, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России, — сказал Подоляк.

Читайте
В Луганской области коллаборанты бегут с награбленным из городов, оккупированных с 2014 года - Гайдай

Источник: Дождь
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка