План Путіна провалився, війна має закінчитися його капітуляцією – глава МЗС Литви

Вересень, 12 в 0:38

Міністр закордонних справ Литви Габріeлюс Ландсбергіс написав на своїй сторінці у Twitter, що з Росією не варто вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією президента РФ Володимира Путіна.

– План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією, – заявляє Ландсбергіс.

Крім того, він закликав прискорити інтеграцію України в НАТО та ЄС.

– Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку, – додав він.