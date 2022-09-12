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Факти / Україна

План Путіна провалився, війна має закінчитися його капітуляцією – глава МЗС Литви

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Литва
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Литви Габріeлюс Ландсбергіс написав на своїй сторінці у Twitter, що з Росією не варто вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією президента РФ Володимира Путіна.

– План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією, – заявляє Ландсбергіс.

Крім того, він закликав прискорити інтеграцію України в НАТО та ЄС.

– Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку, – додав він.

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