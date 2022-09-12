Привлекает большими заработками: РФ вербует жителей Дальнего Востока и Камчатки для войны в Украине

Сентябрь, 12 в 15:59

В России очередная ротация будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки.

— По замыслу – они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут более эффективны в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта, — говорится в сообщении ГУР.

Кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких заработков. Сами “новобранцы” утверждают, что им за всю жизнь столько не заработать.

— Впрочем, у этого личного состава очень низкий уровень подготовки, и они практически ничего не знают о реальном положении дел боевых действий в Украине, — добавляют в украинской разведке.

Также сообщается, что в России объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, находящегося в Украине. Официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

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Фото: ГУР