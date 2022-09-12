Приваблює великими заробітками: РФ вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки для війни в Україні

Вересень, 12 в 15:59

В Росії чергова ротація складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки.

– За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту, – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих заробітків. Самі “новобранці” стверджують, що їм за все життя стільки не заробити.

– Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ бойових дій в Україні, – дадають в українській розвідці.

Також повідомляється, що в Росії оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні. Офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

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Фото: ГУР