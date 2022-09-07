Сентябрь, 07 в 12:39

Украинская разведка пока не видит признаков подготовки нового наступления на Украину с территории Беларуси. В то же время, есть данные, что РФ вербует белорусов для участия в полномасштабной войне.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, каждое утро все члены СНБО получают отчеты по ситуации на фронте, в том числе и на границе с Беларусью.

– Мы принимаем определенные меры, у нас была проверка областей по поручению президента, которые являются приграничными к Беларуси, насколько мы готовы будем встречать (белорусские войска, – Ред.), если будет открыто наступление со стороны Беларуси. Пока что наша разведка считает, что этого не будет. Но покажет жизнь, – отметил Данилов.

Он заверил, что Украина контролирует эту ситуацию и наблюдает за ее развитием. Сейчас известно, что Россия вербует белорусов для участия в войне, однако перебрасывает их через свою территорию.

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– РФ вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны. Но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много, – объяснил секретарь СНБО.

Комментируя ситуацию в Беларуси, Данилов подчеркнул, что эту страну можно считать оккупированной Россией, и белорусских властей фактически не существует. Свидетельством тому является запуск российских ракет с территории северного соседа Украины.

– Если на вашей территории действуют террористы, отправляющие с вашей территории ракеты, самолеты бомбить мирное население, то вы должны занять какую-то позицию. Если вашей позиции нет, то вы должны признать, что вы оккупированы РФ, – заявил Данилов.

Он добавил, что Беларусь сегодня находится под влиянием военных РФ.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что на территории Беларуси с 8 по 14 сентября будут проходить командно-штабные учения. Их целью является отработка “освобождения части утраченной территории условного государства”. В Генштабе не исключают, что речь идет о территориях северных регионов Украины, в частности, Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

В Госпогранслужбе, в свою очередь, информировали, что создания Россией ударной группировки войск у границы с Черниговской и Сумской областями не наблюдается.