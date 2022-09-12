Сентябрь, 12 в 10:31

Полномасштабная война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности Украины и суверенитета в пределах международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Об этом во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Что касается репараций. Россияне должны их заплатить, и их потомки будут платить за разрушение украинских городов, – отметил он.

Алексей Резников напомнил о преступлениях россиян против украинцев и подчеркнул, что обязательным условием является проведение трибунала. По мнению министра, лучше, чтобы этот процесс по примеру Нюрнбергского трибунала проходил в Мариуполе или Харькове.

Сейчас смотрят

– Что для меня, как просто человека, означает победа Украины? Это когда я смогу сесть в Харькове на самолет и полететь в восстановленный Мариуполь по внутреннему рейсу в аэропорт, который там должен работать. А потом оттуда прилететь, к примеру, в Херсон, а оттуда – в Стамбул или Лондон. Это будет означать, что в Украине безопасно, украинские граждане возвращаются домой, а если выезжают, то только по вопросам бизнеса или туризма, — объяснил министр.

Кроме того, Алексей Резников добавил, что полномасштабная война должна завершиться принятием капитуляции России.

– Это будет очень просто. Аналогия – 1945 год, поражение фашистской Германии и принятие акта капитуляции со стороны представителей Берлина альянсом стран-победителей. Поэтому, как юридически оформить акт капитуляции РФ, мы придумаем, — заверил он.

Министр обороны подчеркнул, что должна быть построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности для Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем.

По словам Резникова, это будет многостороннее соглашение, а не какой-то документ, подписанный только между РФ и Украиной. В то же время министр предположил, что такое соглашение может подписать и не Путин, а его преемник, который будет пытаться вытащить РФ из пропасти, в которую она летит.