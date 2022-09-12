Вересень, 12 в 10:31

Повномасштабна війна повинна закінчитися цілковитим відновленням територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Про це під час виступу на зустрічі Ялтинської європейської стратегії повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Щодо репарацій. Росіяни повинні їх заплатити, і їхні нащадки платитимуть за руйнування українських міст, – зауважив він.

Олексій Резніков нагадав про злочини росіян проти українців і наголосив, що обов’язковою умовою є проведення трибуналу. На думку міністра, краще, щоб цей процес за прикладом Нюрнберзького трибуналу відбувався у Маріуполі чи Харкові.

Зараз дивляться

– Що для мене, як просто людини, означає перемога України? Це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти у відновлений Маріуполь внутрішнім рейсом в аеропорт, який там має працювати. А потім звідти прилетіти, наприклад, в Херсон, а звідти – в Стамбул або Лондон. Це буде означати, що в Україні безпечно, українські громадяни повертаються додому, а якщо виїжджають, то тільки з питань бізнесу або туризму, – пояснив міністр.

Крім того, Олексій Резніков додав, що повномасштабна війна має закінчитися прийняттям капітуляції Росії.

– Це буде дуже просто. Аналогія – 1945 рік, поразка фашистської Німеччини і прийняття акта капітуляції з боку представників Берліна альянсом країн-переможців. Тому, як юридично оформити акт капітуляції РФ, ми придумаємо, – запевнив він.

Міністр оборони наголосив, що повинна бути побудована нова світова безпекова архітектура зі зрозумілими гарантіями безпеки для України з боку партнерів, яким ми довіряємо.

За словами Резнікова, це буде багатостороння угода, а не не якийсь документ, підписаний лише між РФ і Україною. Водночас міністр припустив, що таку угоду може підписати і не Путін, а його наступник, який намагатиметься витягнути РФ з прірви, в яку вона летить.