Удар по Харьковской ТЭЦ и массированный обстрел городов Украины: что происходит на 201-е сутки войны в Украине

Россия мощно обстреляла украинские населенные пункты.

Так, армия РФ ударила ракетами по Днепру, Дергачам Харьковской области, Николаеву и области, а также обстреляла Никополь из Градов.

Также российские оккупанты одновременно обстреляли три города Донецкой области — Краматорск, Славянск и Николаевку.

Россияне ударили по критической инфраструктуре Харьковщины, а также по Харьковской ТЭЦ-5 и

После взрывов в ряде областей Украины в нескольких городах исчез свет — в Харькове, Сумах и области, Днепропетрощине и других частях Украины.

ВСУ освободили Сватово в Луганской области, а также Большой Бурлук на Харьковщине.