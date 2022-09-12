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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Удар по Харьковской ТЭЦ и массированный обстрел городов Украины: что происходит на 201-е сутки войны в Украине

Удар по Харьковской ТЭЦ и массированный обстрел городов Украины: что происходит на 201-е сутки войны в Украине

Россия мощно обстреляла украинские населенные пункты.

Так, армия РФ ударила ракетами по Днепру, Дергачам Харьковской области, Николаеву и области, а также обстреляла Никополь из Градов.

Также российские оккупанты одновременно обстреляли три города Донецкой области — Краматорск, Славянск и Николаевку.

Россияне ударили по критической инфраструктуре Харьковщины, а также по Харьковской ТЭЦ-5 и

После взрывов в ряде областей Украины в нескольких городах исчез свет — в Харькове, Сумах и области, Днепропетрощине и других частях Украины.

ВСУ освободили Сватово в Луганской области, а также Большой Бурлук на Харьковщине.

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00:12 - 12 сентября

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что с Россией не следует вести переговоры, а война должна закончиться капитуляцией российского диктатора Владимира Путина.

– План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился. Он не может вести переговоры. Война должна закончиться безоговорочной капитуляцией, — пишет Ландсбергис.

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