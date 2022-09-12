Вересень, 12 в 8:09

Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши в стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область.

Український успіх став результатом умілого планування та проведення кампанії, яка охоплювала зусилля щодо максимального використання західних систем озброєння, таких як HIMARS.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

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Довге обговорення Києвом, а потім і оголошення про проведення контрнаступальної операції, спрямованої на Херсонську область, відвернули увагу значних сил російських військ від ділянок, на яких українські сили завдавали вирішальних ударів за останні кілька днів. Збройні сили України використовували HIMARS та інші західні системи для нападу на російські наземні лінії зв’язку у Харківській та Херсонській областях, створивши умови для успіху цієї операції.

Українські лідери демонстративно обговорювали удари на півдні, чим успішно заплутали росіян щодо намірів у Харківській області. Західні системи озброєння були потрібні, але недостатні для забезпечення успіху України. Українське застосування цих систем у добре спланованій та добре проведеній кампанії забезпечило значний успіх контрнаступальних операцій у Харківській області.

Однак немає жодних підстав вважати оголошений у Херсонській області контрнаступ виключно хитрощами української сторони. Повідомляється, що українські сили атакували і досягли успіхів у кількох важливих точках на західному березі Дніпра. Вони відрізали шлях на двох мостах через річку, а також заважають російським силам налагоджувати постачання через баржі та переправи. Україна задіяла значну бойову міць і зосередила значну частину західних високоточних систем великої дальності, які вона має, на цьому напрямку, і навряд чи вона зробила це лише для того, щоб відтягнути російські сили до цього району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW