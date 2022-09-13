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Факты / Україна

Оккупанты бросили технику и ушли с опорной позиции под Херсоном — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты бросили технику и ушли с опорной позиции под Херсоном — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска бросили свои передовые позиции под Херсоном и отошли в сторону реки Днепр.

Об этом говорится в сообщении американского исследовательского Института изучения войны.

На спутниковых снимках российских позиций в Киселевке, в 15 км от Херсона, видно, что вся российская военная техника отошла, кроме четырех машин. Это подтверждает слухи, что войска “ДНР” покинули Киселевку и отошли к Днепру.

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Киселевка является важным пунктом для армии РФ на пути к Херсону, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними позициями ВСУ и Чернобаевкой, самой удаленной частью  Херсона.

Вывод российских подразделений с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западную окраину города Херсон. Кроме того, захватчики уже ощущают непосредственную угрозу своим позициям в этом районе.

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Накануне пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что российские силы, дислоцированные вдоль правого берега Днепра в Херсонской области, пытаются вести переговоры о капитуляции под эгидой международного права.

По мнению аналитиков, успех последних контрнаступательных операций ВСУ может повлиять на желание или способность военного командования РФ своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

Источник: ISW

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