Вересень, 13 в 7:29

Російські окупаційні війська кинули свої передові позиції під Херсоном та відійшли у бік річки Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні американського дослідницького Інституту вивчення війни.

На супутникових знімках російських позицій у Киселівці, за 15 км від Херсона, видно, що вся російська військова техніка відійшла, крім чотирьох машин. Це підтверджує чутки, що війська “ДНР” залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

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Киселівка є важливим пунктом для армії РФ на шляху до Херсона, оскільки це останній великий населений пункт як на шосе E58, так і на залізничній лінії між нинішніми позиціями ЗСУ та Чорнобаївкою, найвіддаленішою частиною міста Херсона.

Виведення російських підрозділів із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західну околицю Херсона. Крім того, загарбники вже відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям у цьому районі.

Напередодні речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк заявила, що російські сили, які дислоковані вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області, намагаються вести переговори про капітуляцію під егідою міжнародного права.

На думку аналітиків, успіх останніх контрнаступальних операцій ЗСУ може вплинути на бажання чи здатність військового командування РФ своєчасно використати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

Джерело: ISW