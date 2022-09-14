Сентябрь, 13 в 22:15

В проекте государственного бюджета на 2023 год предусмотрено колебание $1 на уровне 42 грн, когда же инфляция может достичь 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства.

Он рассказал, что вместе с каждым проектом бюджета правительство Украины также принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства.

Сейчас смотрят

— Этот прогноз включает размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз является консенсусом между правительством, Национальным банком Украины и международными финансовыми организациями. В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и вырасти на 10 и более процентов, — сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, от этого будут зависеть и другие показатели.

Он подчеркнул, что нынешний макропрогноз является довольно консервативным, ведь Украина должна быть готова к любым вариантам развития событий.

— Итак, в рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тыс. грн, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 грн, — сообщил Денис Шмыгаль.

Ранее украинский премьер рассказал, что с каждой гривны государственного бюджета в 2023 году 50 копеек пойдет на армию и безопасность, а 35 — на соцподдержку.

Напомним, в августе Национальный банк Украины прогнозировал курс доллара по 50 грн.