Вересень, 13 в 22:15

У проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачено коливання $1 на рівні 42 грн, коли ж інфляція може сягнути 30%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.

Він розповів, що разом із кожним проєктом бюджету уряд України також ухвалює макроекономічний прогноз, на основі якого далі будується кошторис держави.

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– Цей прогноз включає розмір ВВП та інфляції, середню зарплату, курс долара та інше. Цього року такий прогноз є консенсусом між урядом, Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями. Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків, – повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, від цього залежатимуть й інші показники.

Він наголосив, що нинішній макропрогноз є доволі консервативним, адже Україна має бути готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

– Отже, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тис. грн, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 грн, – повідомив Денис Шмигаль.

Раніше український прем’єр розповів, що з кожної гривні державного бюджету у 2023 році 50 копійок піде на армію та безпеку, а 35 – на соцпідтримку.

Нагадаємо, у серпні Національний банк України прогнозував курс долара по 50 грн.