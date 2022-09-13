Сентябрь, 13 в 20:11

Военное командование РФ пытается пополнить ряды оккупационных войск младшим офицерским составом. Для этого планируется провести досрочный выпуск курсантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года, — отметили в Генштабе.

По их данным, досрочные выпуски состоятся и в других учебных заведениях Минобороны РФ.

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В Генштабе добавили, что дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне контрнаступления ВСУ.

Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника. Среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

Напомним, что 12 сентября Генштаб ВСУ сообщал о том, что военное командование РФ приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины.

На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.