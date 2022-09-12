Сентябрь, 12 в 19:31

Военное командование России приостанавливает отправку новых, уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Текущая ситуация в театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях, — отметили в Генштабе.

По их данным, на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Сейчас смотрят

В Генштабе подчеркнули, что ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.