Вересень, 13 в 20:11

Військове командування РФ намагається поповнити ряди окупаційного війська молодшим офіцерським складом. Для цього планують провести достроковий випуск курсантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Російське військове керівництво вживає заходів щодо поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова в грудні цього року, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, дострокові випуски відбудуться і в інших навчальних закладах Міноборони РФ.

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У Генштабі додали, що дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі контрнаступу ЗСУ.

Продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника. Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

Нагадаємо, що 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих підрозділів на територію України.

На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з-поміж приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.