Сентябрь, 13 в 15:30

Операция по освобождению Харьковской области от российских оккупантов продолжается.

Начиная с 6 сентября, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков 3 800 кв. км территории и более 300 населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что благодаря контрнаступлению ВСУ около 150 тыс. украинцев освободили из оккупации.

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— Впечатляет стойкость и дух украинцев. Потому что россияне на захваченных территориях лишили их любой связи. Они говорили местным жителям, что Украины уже якобы нет, что здесь другой президент. Но все наши люди мужественно ждали, когда ВСУ придут и освободят их, — добавила Маляр.

Напомним, 12 сентября также стало известно, что на Юге Украины Вооруженные силы освободили 13 населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв. км.

В то же время из-за контрнаступления украинских военных россияне деморализованы и ищут способы, как покинуть оккупированные территории.