Сентябрь, 12 в 18:50

На Юге Украины Вооруженные силы освободили 13 населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв. км.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Силы обороны Юга в зоне ответственности действуют достаточно успешно и убедительно. По состоянию на сегодня, с начала активных действий нам удалось сдвинуть линию фронта от 4 до 12 км. Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв. км, – отметили в ОК Юг.

По их данным, освобождены 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

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В течение двух недель на Южном направлении потери личного состава российской армии составляли 1 800 военных. Поражены более 150 пунктов управления, командных и опорных пунктов, уничтожены 122 танка и более 500 единиц автобронетехники, 134 артиллерийские системы, около 20 РСЗО, два самолета, два вертолета, 13 БПЛА, 70 складов боеприпасов. По мостам и переправам нанесено до 140 огневых поражений.

В командовании подчеркнули, что враг деморализован и выискивает способы покинуть оккупированные территории. Однако сил и мощностей у оккупантов все еще много.

– Бои продолжаются, и коварство врага, который бьет по объектам гражданской и критической инфраструктуры, по жилым кварталам, недооценивать нельзя, – добавили они.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг