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Факты / Україна

Украинские защитники освободили 13 населенных пунктов на Юге

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Украинские защитники освободили 13 населенных пунктов на Юге

На Юге Украины Вооруженные силы освободили 13 населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв. км.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Силы обороны Юга в зоне ответственности действуют достаточно успешно и убедительно. По состоянию на сегодня, с начала активных действий нам удалось сдвинуть линию фронта от 4 до 12 км. Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв. км, – отметили в ОК Юг.

По их данным, освобождены 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

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В течение двух недель на Южном направлении потери личного состава российской армии составляли 1 800 военных. Поражены более 150 пунктов управления, командных и опорных пунктов, уничтожены 122 танка и более 500 единиц автобронетехники, 134 артиллерийские системы, около 20 РСЗО, два самолета, два вертолета, 13 БПЛА, 70 складов боеприпасов. По мостам и переправам нанесено до 140 огневых поражений.

В командовании подчеркнули, что враг деморализован и выискивает способы покинуть оккупированные территории. Однако сил и мощностей у оккупантов все еще много.

– Бои продолжаются, и коварство врага, который бьет по объектам гражданской и критической инфраструктуры, по жилым кварталам, недооценивать нельзя, – добавили они.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг

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