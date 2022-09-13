Вересень, 13 в 15:30

Операція зі звільнення Харківської області від російських окупантів триває.

Починаючи з 6 вересня, станом на сьогодні Збройні сили України звільнили від російських загарбників 3 800 кв. км території і понад 300 населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що завдяки контрнаступу ЗСУ близько 150 тис. українців звільнили з-під окупації.

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– Вражає стійкість і дух українців. Тому що росіяни на захоплених територіях позбавили їх будь-якого зв’язку. Вони говорили місцевим жителям, що України вже начебто немає, що тут інший президент. Але всі наші люди мужньо чекали, коли ЗСУ прийдуть і звільнять їх, – додала Маляр.

Нагадаємо, 12 вересня також стало відомо, що на Півдні України Збройні сили звільнили 13 населених пунктів. Загальна площа вивільнених територій – понад 500 кв. км.

Водночас через контрнаступ українських військових росіяни деморалізовані і шукають способи, як залишити окуповані території.