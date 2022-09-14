Зеленський у звільненому від росіян Ізюмі підняв прапор України

Вересень, 14 в 13:23

14 вересня президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.

У присутності глави держави українські військові підняли прапор України.

Разом із Володимиром Зеленським до міста прибула також заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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– Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України, – зазначив очільник країни, прибувши до міста.

Синьо-жовтий прапор, який уже майорить у деокупованому Ізюмі, запевняє Володимир Зеленський, буде в кожному українському місті й селі.