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Факти / Україна

Зеленський у звільненому від росіян Ізюмі підняв прапор України

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Зеленський у звільненому від росіян Ізюмі підняв прапор України

14 вересня президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.

У присутності глави держави українські військові підняли прапор України.

Разом із Володимиром Зеленським до міста прибула також заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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– Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України, – зазначив очільник країни, прибувши до міста.

Синьо-жовтий прапор, який уже майорить у деокупованому Ізюмі, запевняє Володимир Зеленський, буде в кожному українському місті й селі.

– Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги, – підсумував президент України.

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