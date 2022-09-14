Зеленський у звільненому від росіян Ізюмі підняв прапор України
14 вересня президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.
У присутності глави держави українські військові підняли прапор України.
Разом із Володимиром Зеленським до міста прибула також заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Зараз дивляться
– Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України, – зазначив очільник країни, прибувши до міста.
Синьо-жовтий прапор, який уже майорить у деокупованому Ізюмі, запевняє Володимир Зеленський, буде в кожному українському місті й селі.
– Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги, – підсумував президент України.