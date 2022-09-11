Сентябрь, 10 в 23:04

В течение суток 10 сентября Вооруженные силы Украины продлили контрнаступления на фронте. В Генеральном штабе осторожны с заявлениями об освобожденных населенных пунктах, однако пообещали все детали рассказать впоследствии.

Факты ICTV собрали все сообщения об освобожденных сегодня украинских территориях.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны успешно отбили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

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Растет количество ликвидированного личного состава ВС РФ. К тому же, российские военные деморализованы, потому что не имеют никаких тактических успехов.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях. По ее словам, в соцсетях ходят публикации о якобы освобожденных населенных пунктах, однако это не соответствует действительности.

Балаклея

Анна Маляр сообщила, что ВСУ зашли в город Балаклея Харьковской области несколько дней назад, однако окончательный контроль удалось установить сегодня.

Купянськ

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что наши воины выбили врага из города Купянск.

Впоследствии СБУ обнародовала фото из Купянска, подтвердив тем, что город вернулся под контроль Украины.

Информацию об освобождении Купянска распространила и пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на вице-спикера Елену Кондратюк.

Однако от Генштаба ВСУ пока нет официального подтверждения об освобождении Купянска.

Лисичанск

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что местные жители Лисичанска видели в окрестностях города подразделения ВСУ. Но он подчеркнул, что информация все же нуждается в официальном подтверждении от Генерального штаба.

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ВСУ зашли в Донецкий аэропорт – СМИ

Телеканал 24 со ссылкой на источники в разведке сообщил, что Вооруженные силы Украины якобы зашли на территорию Донецкого аэропорта. Стоит отметить, что и эта информация требует официального подтверждения.

Сватово, Изюм и Большой Бурлук

В СМИ со ссылкой на российских пропагандистов сообщается, что армия РФ ушла из Сватового. Также сбегают коллаборанты и сторонники “русского мира”.

В социальных сетях публикуют видео с нашими бойцами в Изюме.

На освобождение Изюма намекнул глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовавший в своем Telegram-канале эмоджи с виноградом.

Кроме того, сообщается об уничтожении базы оккупантов в поселке Большой Бурлук. А австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что украинские военные начали освобождение населенного пункта. При этом аналитик предупреждает, что освобождение Большого Бурлука может оказаться нелегким, ведь ВС РФ стягивали все свои подкрепления в этот район последние 3-4 дня.

Лиман

Также в соцсетях сообщалось о бегстве российской армии из оккупированного Лимана в Донецкой области. Однако впоследствии президент Владимир Зеленский подчеркнул, что город еще ждет нашего флага. А мэр Лимана Александр Журавлев заявил, что в окрестностях города продолжаются бои.

“Отмазки” минобороны РФ

Российское минобороны успехи ВСУ объяснило якобы перегруппировкой сил российской армии из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление. А еще минобороны РФ придумало историю о том, что якобы “за трое суток уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных военных, а также более ста единиц бронетехники и артиллерии”.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.