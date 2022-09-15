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Факты / Україна

Бросали даже полевые кухни: Генштаб показал захваченную технику РФ в Харьковской области

Илья Нежигай, редактор ленты
Бросали даже полевые кухни: Генштаб показал захваченную технику РФ в Харьковской области
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал военную технику и боеприпасы, которые российские оккупационные силы оставили во время бегства от украинского контрнаступления в Харьковской области.

Фото с вражеской техникой на своей странице в Facebook обнародовал Генштаб ВСУ.

— Вот такой он “плановый” уход российских оккупантов из Харьковщины, — иронично написали военные.

В сообщении военных добавляется, что оккупанты во время бегства бросали все: танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

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Отметим, что по оценкам разведывательного портала Oryx, который считает потерянную технику оккупантов из данных в открытых источниках, в российско-украинской войне, в период с 7 по 11 сентября, потери российских захватчиков составляют не менее 338 истребителей, танков или грузовиков. При этом, портал ежедневно обновляет потери армии РФ, поскольку информация о технике врага ежедневно обновляется.

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Источник: Генштаб ВСУ
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