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Факти / Україна

Кидали навіть польові кухні: Генштаб показав захоплену техніку РФ на Харківщині

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кидали навіть польові кухні: Генштаб показав захоплену техніку РФ на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував військову техніку та боєприпаси, які російські окупаційні сили залишили під час втечі від українського контрнаступу у Харківській області.

Фото з ворожою технікою на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Генштаб ЗСУ.

– Ось такий він “плановий” відхід російських окупантів з Харківщини, – іронічно написали військові.

У повідомленні військових додається, що окупанти під час втечі кидали все: танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

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Зазначимо, що за оцінками розвідувального порталу Oryx, який рахує втрачену техніку окупантів з даних у відкритих джерелах, у російсько-українській війні, у період з 7 по 11 вересня, втрати російських загарбників складають щонайменше 338 винищувачів, танків або вантажівок. При цьому, портал щоденно оновлює втрати армії РФ, оскільки інформація про техніку ворога щоденно оновляється.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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