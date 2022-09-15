Вересень, 15 в 19:08

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував військову техніку та боєприпаси, які російські окупаційні сили залишили під час втечі від українського контрнаступу у Харківській області.

Фото з ворожою технікою на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Генштаб ЗСУ.

– Ось такий він “плановий” відхід російських окупантів з Харківщини, – іронічно написали військові.

У повідомленні військових додається, що окупанти під час втечі кидали все: танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

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Зазначимо, що за оцінками розвідувального порталу Oryx, який рахує втрачену техніку окупантів з даних у відкритих джерелах, у російсько-українській війні, у період з 7 по 11 вересня, втрати російських загарбників складають щонайменше 338 винищувачів, танків або вантажівок. При цьому, портал щоденно оновлює втрати армії РФ, оскільки інформація про техніку ворога щоденно оновляється.