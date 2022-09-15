Сентябрь, 15 в 20:22

Во временно оккупированном городе Горловка (Донецкая область) почти не осталось мужчин после объявленной РФ “мобилизации” в путинские войска.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты поставили так называемым райвоенкоматам в Горловке задачу “мобилизовать” еще 6 тыс. человек – местных жителей. И теперь в городе при участии “силовых структур” рашистов происходит розыск мужчин призывного возраста.

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– Продолжаются облавы на Центральном рынке, в местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д. – отмечается в сообщении.

По данным разведки, из-за предыдущих “призывов” в армию РФ и бегства из города большого количества мужчин оккупанты теперь не могут набрать людей в рамках “мобилизации”.

В Горловке сегодня в основном остались женщины, дети и пожилые люди. А из-за “мобилизации” оккупантов в городе растет социальное напряжение.

Мужчины-жители Горловки, которых российские захватчики “мобилизовали” ранее в 9 отдельный полк морской пехоты, еще с 11 сентября не выходят на связь.

Они находились на временно оккупированных территориях Херсонской области и отказались от участия в боях. В ответ на это российское командование угрожало отправить “отказников” на передовую без оружия.

12 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что военное командование РФ приостанавливает отправку новых подразделений на территорию Украины. Причина в том, что путинские солдаты отказываются от службы.

А накануне появилась информация, что РФ пытается “мобилизовать” в Горловке 6 тыс. человек до 19 сентября.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины