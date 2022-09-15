Вересень, 15 в 20:22

У тимчасово окупованому місті Горлівка (Донецька область) майже не залишилося чоловіків після оголошеної РФ “мобілізації” до путінських військ.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти поставили так званим райвійськкоматам у Горлівці завдання “мобілізувати” ще 6 тис. осіб – місцевих мешканців. І тепер у місті за участі “силових структур” рашистів проходить розшук чоловіків призовного віку.

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– Тривають облави на Центральному ринку, в місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо, – зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, через попередні “призови” до армії РФ та втечу з міста великої кількості чоловіків окупанти тепер не можуть набрати людей у рамках “мобілізації”.

У Горлівці сьогодні в основному залишилися жінки, діти та люди похилого віку. А через “мобілізацію” окупантів у місті зростає соціальна напруга.

Чоловіки-мешканці Горлівки, яких російські загарбники “мобілізували” раніше до 9 окремого полку морської піхоти, ще з 11 вересня не виходять на зв’язок.

Вони перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та відмовилися від участі в боях. У відповідь на це російське командування погрожувало відправити “відмовників” на передову без зброї.

12 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що військове командування РФ призупиняє відправку нових підрозділів на територію України. Причина полягає в тому, що путінські солдати відмовляються від служби.

А напередодні з’явилася інформація, що РФ намагається “мобілізувати” в Горлівці 6 тис. осіб до 19 вересня.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України