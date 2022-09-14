Сентябрь, 14 в 7:56

Российская Федерация всячески пытается восполнить существенные потери на фронте.

Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, военное руководство ищет желающих воевать в Украине среди заключенных, в частности в колониях Тульской области.

Осужденным обещают снять судимость в обмен на трехмесячную службу.

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Рецидивистам или осужденным за особо тяжкие преступления служить предлагают в два раза дольше – шесть месяцев.

– Однако никакие контракты с желающими не подписываются, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Не прекращается и набор “резервистов” в состав 3 армейского корпуса.

По данным украинской стороны, значительное количество уже набранного личного состава – нарко- и алкозависимые.

О проблемах комплектования подразделений личным составом свидетельствует и принудительная мобилизация в Горловке Донецкой области.

Известно, что местные так называемые военкоматы должны вместе с “милицией” до 19 сентября набрать 6 тыс. человек.

– В городе ищут и задерживают мужчин, что провоцирует массовое недовольство среди местных жителей, – отмечают в Генштабе ВСУ.

В Чаплинском районе Херсонской области российские оккупанты расквартируются в жилищах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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