Сентябрь, 15 в 20:04

Разведка перехватила очередной разговор между российскими захватчиками, в котором один из них жалуется на окружение со стороны Вооруженных сил Украины во время контрнаступления в Харьковской области.

Соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В нем один из оккупантов рассказывает, что при бегстве из окружения он забыл свои вещи, из-за чего, отступив в другое место, занялся мародерством, забирая вещи в жилых домах.

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По словам оккупанта, при контрнаступлении россияне попали в окружение, где на 15 солдат ВС РФ было пять украинских танков и человек 100 пехоты.

— Да поверь, там *опа была еще та… Они, бл*ть, козлы, прямо по центральной дороге четыре танка такие — 72-ки, польские наверное, прям ни царапины, едут. Танк ехал 50 метров от меня. И он такой поворачивает пушку на тебя, и (я) давай в дом убегать, — рассказывает российский захватчик.

Его собеседник при этом жалуется, что еще с мая у некоторых россиян, которые пришли воевать в Украину, отсутствует оформленный контракт, о чем узнал после звонка в Минобороны РФ.

Ранее в ГУР Минобороны заявляли, что российские оккупанты не ожидали контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Украинские разведчики уже публиковали другие перехваты разговоров между оккупантами, в которых те рассказывали, как бегут с территории Харьковской области на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Источник: ГУР