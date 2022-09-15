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Факти / Україна

Танки та піхота на 15 наших: ГУР підслухали, як окупанти тікали з Харківщини

Ілля Нежигай, редактор стрічки
російська армія

Розвідка перехопила чергову розмову між російськими загарбниками, у якій один із них скаржиться на оточення з боку Збройних сил України під час контрнаступу в Харківській області.

Відповідне аудіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У ньому один з окупантів розповідає, що під час втечі з оточення він забув свої речі, через що, відступивши в інше місце, зайнявся мародерством, забираючи речі в житлових будинках.

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За словами окупанта, під час контрнаступу росіяни потрапили в оточення, де на 15 солдатів ЗС РФ було п’ять українських танків та близько 100 осіб піхоти.

– Та повір, там *опа була ще та… Вони, бл*ть, козли, прямо центральною дорогою чотири танки такі – 72-ки, польські напевно, прям ні подряпини, їдуть. Танк їхав 50 метрів від мене. І він такий повертає гармату на тебе, і (я) давай у будинок тікати, – розповідає російський загарбник.

Його співрозмовник при цьому скаржиться, що ще з травня у деяких росіян, які прийшли воювати в Україну, немає оформленого контракту, про що дізнався після дзвінка в Міноборони РФ.

Раніше в ГУР Міноборони заявляли, що російські окупанти не очікували контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Українські розвідники вже публікували інші перехоплення розмов між окупантами, в яких ті розповідали, як тікають з території Харківської області на тлі контрнаступу Збройних сил України.

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Джерело: ГУР

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