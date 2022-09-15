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Факты / Україна

Во вторник из Львова впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Во вторник из Львова впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет
Фото: Depositphotos

Авиалайнер Airbus A320 компании Wizz Air, который с апреля 2022 года застрял во Львове, во вторник, 13 сентября, вылетел из Украины и приземлился в Польше.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, самолет взлетел около 11:00 по восточному времени (19:00 по Киеву) во вторник.

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— Мы можем подтвердить, что вчера (13 сентября — Ред.) A320 HA-LWS вылетел из Львова в Катовице, — сказал CNN Ян Печеник, директор по коммуникациям Flightradar24.

Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил транспондер только после пересечения польской границы, вероятно, в целях безопасности, сказал Печеник.

Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Печеник не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.

В начале августа сообщалось, что компания-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi  (ОАЭ) объявила о возобновлении полетов в Москву.

Источник: CNN
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